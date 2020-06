Jedes Geld ist eine Chance – nutzen Sie Ihre?

Chancen sollte man nutzen. Tun Sie das? Oder liegt Ihr Geld (fast) ohne Zinsertrag auf einem Sparkonto? Wir haben für Sie einen Tipp, was Sie damit besser anstellen können.

Sparen ist traditionell beliebt in der Schweiz. Auch das Geld, das die Befragten einer Studie während der Coronakrise im Frühling nicht für den Konsum ausgegeben hatten, wollten 78 % am liebsten Sparen. Dabei sind Sparkonten bei den derzeit tiefen Zinsen langfristig nicht die beste Wahl. Mit Anlagen partizipieren Sie an der Entwicklung und den Geschäftsmodellen von Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen und Ländern.

Langfristig ist Anlegen erfolgreich

Die Geschichte zeigt, dass Anlagen langfristig gute Renditechancen bieten: Wer seit 1926 zu Beginn eines Jahres in Schweizer Aktien investierte und an den Anlagen über die kommenden 10 Jahre festgehalten hat, hat ausser während der grossen Weltwirtschaftskrise 1929–1931 nie Geld verloren. In allen anderen Zehnjahresperioden haben jeweils die Gewinne die zwischenzeitlichen Verluste mehr als wettgemacht. Das Beispiel zeigt auch, dass es an der Börse vor allem Zeit braucht.

Risiko und Anlagehorizont berücksichtigen

Die Coronakrise hat aktuell wieder einmal deutlich gemacht, dass ein abrupter Kursabsturz nie ausgeschlossen werden kann. Darum sollte man gestaffelt investieren und die Anlagen sorgfältig der eigenen Risikofähigkeit anpassen. Sprich: Bei einem langen Anlagehorizont kann ein höheres Risiko eingegangen werden, da allfällige Rückschläge in der verbleibenden Zeit kompensiert werden können. Je kürzer der Anlagehorizont, umso mehr sollte das Risiko gesenkt werden. Wichtig ist auch, bei Kursrückgängen ruhig zu bleiben und der gewählten Anlagestrategie treu zu bleiben.