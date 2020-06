Geheimnisvolle Bergseen und Gratwege, die glücklich machen Wandern ist ihm zu langsam. Darum hat Stéphane Trailrunning für sich entdeckt und trainiert auf den Gratwegen rund um Nendaz und Veysonnaz. Und das Val Piora verblüfft mit unzähligen Fischen und einem See mit pinkem Wasser nicht nur Biologen, sondern zieht auch Wanderer in seinen Bann.

Gratwege ins Glück

Die Region Nendaz und Veysonnaz bietet abwechslungsreiche Trails in einer grandiosen hochalpinen Umgebung. Stéphane Aymon ist ein leidenschaftlicher Trailrunner und liebt vor allem die einzigartigen Gratwanderwege, auf welchen er seinen Körper gerne an Grenzen bringt. Und das auch schon morgens um 6:30 Uhr, wenn die Sonne über die Bergspitzen am Horizont blinzelt. Für alle Trail-Enthusiasten gibt es in der Destination zehn bis zwölf neue Routen zur Auswahl.