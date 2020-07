Bergerlebnisse und Inselmomente

Von Bergspitzen zu Spitzenweinen

Zum ersten Mal auf einem Gletscher zu stehen ist ein tolles Gefühl. Patrick Z’Brun ist Bergführer und führt die Menschen gerne aus ihrer Komfortzone heraus in eindrückliche Berg- und Gletscherlandschaften des grossen Aletschgletschers. Er ist immer wieder fasziniert von der Urkraft der Natur – und findet dort Inspiration für seine zweite Leidenschaft, den Weinbau. Wo vor Tausenden von Jahren Gletscher den Talboden bedeckten, baut Z’Brun im sonnigsten Dorf der Schweiz (in Salgesch) Reben an und produziert so erstklassige Weine.