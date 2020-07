So sollten Schweine leben

Die Fahrt geht über sein Grundstück und durch einen atemberaubenden Wald aus Stein- und Korkeichen. Die Baumrinde letzterer ist übrigens ein lukrativer Nebenverdienst für Carlos: Alle acht Jahre kann er sie ernten und für umgerechnet fast 85 Franken pro 40 Kilogramm verkaufen. Nach etwa 20 Minuten Fahrt in seinem Geländewagen entdeckt das Team eine kleine Herde seiner Tiere. «Flüstern!», mahnt Carlos beim Aussteigen. Es ist überwältigend: Die Tiere sind dunkelbraun bis schwarz und kleiner und viel flinker als die, die man von zu Hause in der Schweiz kennt. Ausserdem quietschen sie weniger und streiten sich nicht ums Futter – schliesslich hat es genug für alle.

Das Fleisch von Carlos’ Iberico-Schweinen, Pata Negra in Bellota-Qualität, wird als kostbare Delikatesse gehandelt. Denn nur die Schweine der Bellota-Qualität werden so artgerecht gehalten und haben Zugang zu so vielen Eicheln. Es schmeckt aussergewöhnlich nussig und sieht dank feiner Fettmarmorierung besonders schön aus. Das kostbare Fett sammelt sich nicht nur in der Schwarte, sondern verteilt sich gleichmässig in den Muskeln. Das ist einerseits auf die Rasse, andererseits auf die natürliche Haltung zurückzuführen: Jedem seiner Schweine steht über ein Hektar Land zur Verfügung. Wie in freier Wildbahn leben sie in kleinen Herden von zehn bis zwanzig Tieren und fressen ausschliesslich das Beste, was die Natur zu bieten hat: also Wurzeln, Blumen, Kräuter und – das macht ihr Fleisch so aromatisch und nussig – die süsse Nuss der Eicheln.