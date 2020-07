«Nun wollen wir Aktien finden, die besonders gut aufgestellt sind»

Klar, jeder Anleger will in Gewinner-Titel investieren. Fragt sich bloss: Welche sind das? Genève Invest Portfolio-Manager Helge Müller erklärt seinen Ansatz.

In den kommenden 18 Monaten könne mit einer Wiederbelebung der Wirtschaft gerechnet werden, sagen Experten voraus. Was heisst das für Anleger, die sich zurzeit mit der Frage beschäftigen, ob sie ihr Vorsorgekapital an der Börsen investieren sollen?

Helge Müller: Erstmal noch nicht allzu viel. Die Börse ist nicht zwingend ein Abbild der wirtschaftlichen Realität. Denn wenn das der Fall wäre, wären die Aktienmärkte im ersten Halbjahr 2020 historisch im Minus. Und das ist, zur Überraschung vieler, in keiner Weise eingetreten. Natürlich wird die Weltwirtschaft voraussichtlich im dritten und vierten Quartal des laufenden Jahres sehr stark wachsen. Weil im zweiten Quartal die Produktion vielerorts zum Stillstand gekommen ist. Wir werden aber wohl Ende 2021 noch nicht wieder dort angekommen sein, wo wir Ende 2019 standen.

Es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen – die einen sagen, die Geschichte wiederhole sich immer und die anderen behaupten jeweils, dieses Mal seis anders. Wer hat Recht?

Wir neigen eher zur «Jede Krise ist anders»-Haltung. Im Unterschied zur Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/08 gibt es dieses Mal nicht nur Verlierer, sondern auch Branchen, die profitieren. Unternehmen im Technologiebereich zum Beispiel gehören zu den Gewinnern. Nachdem diese bereits in den vergangenen Jahren stark zugelegt haben, konnten sie den krisenbedingten Digitalisierungsschub nutzen. Und so eine zukünftige Entwicklung, die ohne Pandemie vielleicht über einen längeren Zeitraum stattgefunden hätte, vorwegnehmen.

Die Zentralbanken und Regierungen haben heftig reagiert.

Sie haben von der noch nicht so lange zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise gelernt. Und dieses Mal schneller und stärker reagiert. Sie haben gemeinsam über 4 Billionen investiert – unvorstellbar. Das ist die tausendfache Summe, die beispielsweise Präsident Macrons Rentenreform gekostet hätte. Und die führte immerhin mit dazu, dass Frankreich durch die Gelbwesten-Bewegung zeitweise fast lahmgelegt wurde.

Was heisst das für die Zinsen?

Wir befinden uns in einem Nullzins-Umfeld, nicht nur in der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern, wo man das schon seit einiger Zeit kennt, sondern auch in Amerika. Was für viele grosse, besonders institutionelle Anleger bedeutet, dass sie auf Staatsanleihen, in die sie investieren, zum Teil investieren müssen, keine Zinsen mehr gibt. Das ist keine Kleinigkeit.

Und führt zu der Frage: Wo soll das ganze Geld noch hin?

Richtig. Die Antwort: Das Geld geht in Aktien. Und ist die Erklärung für die Robustheit der Märkte. Nun geht es darum, die Aktien zu finden, die besonders gut aufgestellt sind und sich über dem Markt entwickeln werden. Wir versuchen zu ermitteln, wie hoch der Gewinn eines Unternehmens in zehn Jahren sein wird. Dazu schauen wir uns das Gewinnwachstum in der Vergangenheit, vor einem Jahr, vor drei, fünf, zehn Jahren an. Und die Entwicklung weiterer Kennzahlen, am wichtigsten ist dabei wohl der Buchwert je Aktie.