Das Ende der Anlegerwelt kommt 2023 – spätestens

Dieser Beitrag erscheint am Freitag, dem 13. Und wir stehen am Ende eines Jahres, Jahrzehnts sogar. Die ersten zwei Dekaden des 21. Jahrhunderts sind bald vorbei. Das ist ein guter Zeitpunkt, so sieht es aus, für die Vorhersage von Krisen oder, präziser ausgedrückt, von Katastrophen.

Dabei überlässt Friedrich seine Leser nicht ihrem Schicksal in der bösen neuen Welt. Stattdessen gibt er eine Art Survival-Kit ab, einen Überlebens-Baukasten. Was insofern praktisch ist, als er und sein Geschäftspartner eine Anlageberatung betreiben. Über diese verkaufen sie Fonds, dank derer man das Platzen der «Mutter aller Blasen» finanziell überstehen soll.

Was man den beiden Doom-and-Gloom- (Untergang und Finsternis) beziehungsweise Crash-Ankündigern lassen muss: Sie geben im neuesten Buch ein Datum bekannt, wann die Welt, wie wir sie kennen, untergehen soll. Spätestens 2023 nämlich. Eine so genaue Angabe getrauen sich Propheten solcher Ereignisse normalerweise nicht zu machen; sie – das heisst in der Regel spricht bloss Marc Friedrich – scheinen sich also sicher zu sein.

Schuld daran trägt, verkürzt gesagt, die hohe Verschuldung der Länder, die seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 weiter stark zugenommen hat. Weshalb in zahlreichen Ländern populistische Politiker gewählt wurden. Dazu kommen Probleme verursacht durch Migranten in Amerika und, vor allem, Europa, wo sie sich schlechter eingliedern lassen (Enthüllung: Ich habe keines der Bücher ganz gelesen).

Doch zuerst muss der erwähnte Absturz kommen. Die Argumentation, weshalb es so passieren wird, geht so: Aus der Finanzkrise von 2008 haben die Verantwortlichen der Zentralbanken und Chefs der grössten Unternehmen nichts Grundlegendes gelernt. Seither ist die weltweite Verschuldung um zwei Drittel gestiegen. Politiker haben es verpasst, das Finanzsystem umzubauen – obwohl er, Friedrich, und sein Kollege Weik in ihren vier bisherigen Büchern erklärt haben, wie dies bewerkstelligt werden könnte.

Stattdessen wurden Banken mit Geld von Steuerzahlern gerettet. Wodurch die Reichen noch reicher und aus Krisenverursachern Krisengewinner geworden seien. In der Folge hätten die Menschen zuerst das Vertrauen in Bankchefs und danach in Politiker verloren.

Kommt dazu, dass Notenbanken-Direktoren seit zehn Jahren, um das System am Laufen zu halten, Geld drucken, als gäbe es kein volkswirtschaftliches Morgen. Sie versenken die Zinsen in ungekannten Tiefen, was ihnen Zeit verschafft und Sparer zu Verlierern macht.

Zombiefirmen und massenhaft billiges Geld

Die niedrigen Zinsen – sowie die Staatsanleihen-Kaufprogramme der Europäischen Zentralbank EZB – helfen Ländern im Süden Europas, deren Banken und vielen privaten Unternehmen, am Leben beziehungsweise im Geschäft zu bleiben, was eine hohe Zahl von Zombiefirmen hervorgebracht habe, Unternehmen, die pleite wären, wenn die Marktkräfte spielen würden.

Das liest sich süffig und ist möglicherweise ein wenig dramatisiert, aber nicht falsch. «Die Analyse dürfte im Kern kaum ein Ökonom bestreiten», stand im «Spiegel». Und weiter: Viele fragen sich, wie die Staaten und Notenbanken aus diesem Dilemma je wieder rauskommen sollen, etliche bezweifeln, dass sie das überhaupt noch können.

Kaum jemand rechnet zurzeit mit einer Rückkehr der Inflationsgefahr.

Was die Konsequenzen betrifft, gehen die Meinungen aber auseinander. Das heisst, es wird schwierig, vertrauenswürdige und unparteiische Quellen zu finden, die Friedrichs Endzeit-Einschätzungen teilen. Zwar sind bei Anleihen-Schuldnern – Ländern und Unternehmen – durchaus Risiken erkennbar, einzelne werden ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, das wird in der Zukunft so sein, das war in der Vergangenheit auch schon so.

Um an einen «Default», ein Nichterfüllen der Verpflichtungen, über das ganze Feld zu glauben, muss man dagegen ein Pessimist der Extraklasse sein. Was auch damit zusammenhängt, dass kaum jemand zurzeit mit einer Rückkehr der Inflationsgefahr rechnet. Trotz der Geldschwemme, die die Zentralbanken geschaffen haben.

Es ist eher vorstellbar, dass sich Europa in Richtung japanischer Verhältnisse bewegt – niedrige Zinsen und niedriges Wachstum, viele Jahre lang. «Das ist zwar nicht gerade gut, aber klar besser als ein Crash», war in dieser Artikelserie bereits im September zu lesen.