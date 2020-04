Beim Anlegen hört der Spass auf

Die Börse kennt nicht nur eine Richtung. Die Migros Bank ist Ihre zuverlässige Bank – auch in turbulenten Zeiten.

Die Schweizer Bevölkerung spart fleissig. So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die die Migros Bank bei Personen ab 18 Jahren durchgeführt hat. Von den Befragten sparen knapp 60 Prozent bis zu 1000 Franken pro Monat. Mehr als ein Viertel legt über 1000 bis 3000 Franken zur Seite, sieben Prozent sogar mehr als 3000 Franken. Die übrigen Befragten machen keine Angaben. Die Umfrage zeigt zudem, dass die Mehrheit ihr Geld sehr risikoscheu anlegt: Unabhängig vom Sparziel wird vor allem das Sparkonto gewählt. Das hat sich in der aktuellen Börsenphase bezahlt gemacht.

Längerfristig erweist sich das aber als Nachteil. Trotz vorübergehenden Kurseinbrüchen bieten nämlich die Finanzmärkte längerfristig mehr Rendite als ein Sparkonto. Mit einem Sparkonto lässt sich bestenfalls das Vermögen erhalten. Wer dagegen über mehrere Jahre hinweg Vermögen aufbauen will, z.B. für den Erwerb von Wohneigentum oder für die Altersvorsorge, sollte breit gestreute Finanzmarktanlagen in Betracht ziehen. Vielen fehlt allerdings das Wissen oder die Zeit, um sich mit den Börsen auseinanderzusetzen. In diesem Fall sollten Sie die Anlageentscheide und ihre Umsetzung an Finanzprofis delegieren – wie jene der Migros Bank.

Anlagefonds und Vermögensverwaltungsmandate: Wir kümmern uns um alles

Um vom Anlage-Know-how der Migros Bank zu profitieren, brauchen Sie kein grosses Vermögen. Bereits für kleine Beträge stehen Ihnen Strategiefonds offen. Das sind Fonds, deren Anlagestrategie auf Ihr persönliches Risikoprofil zugeschnitten ist und die zur Risikoreduktion breit gestreut in Aktien, Obligationen, Liquidität und übrige Anlagen investieren. Dabei können Sie zwischen nachhaltig und traditionell anlegende Strategiefonds wählen. Ab Beträgen von 20 000 Franken stehen auch Vermögensverwaltungsmandate mit Fonds zur Verfügung.

Geht es dagegen um regelmässige Sparbeiträge, empfiehlt sich ein Fondssparplan. Damit investieren Sie monatlich, quartalsweise oder jährlich fixe Beträge in Fonds der Migros Bank. Mit der zeitlichen Staffelung verringern Sie das Risiko, das falsche Timing zu erwischen. Trotz des fixen Einzahlungsrhythmus bleiben Sie flexibel, denn Sie können den Fondssparplan jederzeit ändern. Ein weiterer Vorteil des Fondssparplans: Er steht bereits ab 50 Franken pro Monat offen.

Kennen Sie unsere persönliche Anlageberatung?

Sie möchten in herausforderungsreichen Zeiten wie diesen vom bewährten Expertenwissen der Migros Bank profitieren, die Anlageentscheide aber trotzdem selber fällen und umsetzen? Dann ist die persönliche Anlageberatung das Richtige. Sie erhalten einen persönlichen Betreuer, eine permanente Überwachung Ihres Portfolios sowie Optimierungs- und Anlagevorschläge für Ihr Depot. Gleichzeitig bleiben Sie frei, inwieweit Sie diese Vorschläge umsetzen möchten.